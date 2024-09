La NBA va débarquer sans surcoût sur Prime Video, Amazon frappe un grand coup

120 rencontres de NBA par saison à partir de l’année prochaine sur Prime Video en France, et sans supplément, c’est l’annonce choc d’Amazon lors de sa conférence de rentrée ce 25 septembre.

Après avoir diffusé la Ligue 1, Amazon passe au basket ball. Comme l’a révélé L’Equipe en juillet dernier, Amazon Prime Video a signé un nouvel accord de diffusion avec la NBA pour la France, couvrant la période 2025-2036. En plus des droits aux États-Unis, où la plateforme diffusera 66 matchs de saison régulière, la NBA Cup, le play-in, et un tiers des premier et deuxième tours des play-offs, la plateforme proposera en France une offre similaire, mais enrichie avec 20 matchs supplémentaires de saison régulière par saison, une finale de conférence par an, et la diffusion des finales NBA pendant six des onze années du contrat.

Lors d’une conférence de présentation des nouveautés 2024 de Prime Video, Amazon a répondu à la question que tout le monde se pose : à quel prix ? Bonne nouvelles pour les abonnés Prime puisque l’accès aux 120 rencontres de NBA sera sans surcoût, et donc sans supplément, a rapporté le 25 septembre Matteo de la Chaîne du Geek.

Ce partenariat entre Amazon et la principale ligue de basket-ball au monde met fin au monopole de beIN Sports, qui diffuse la NBA en France depuis 2012 et qui proposait plus de 400 matchs la saison dernière. À partir de 2025, beIN pourrait toujours proposer des matchs, mais ne sera plus le seul diffuseur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox