Canal+ lance un max de nouvelles chaînes et apporte des changements à ne pas louper pour ses abonnés

Lancement des 19 chaînes Canal+ Live, mais aussi de Canal+ UHD HDR, la filiale de Vivendi déploie un nouveau plan de service avec son lot d’évolutions et d’arrêt de flux.

C’est la rentrée pour Canal+ qui ne lésine pas sur les nouveautés. Dans un nouveau plan de service déployé dans la nuit du 9 au 10 septembre, la filiale de Vivendi a lancé de nouvelles chaînes.

On commence avec l’arrivée de 19 nouvelles chaînes Canal+ Live n qualité 1080p / stéréo pour assurer la diffusion de l’ensemble des matchs de coupes d’Europe UEFA. Mais pas seulement puisque la Moto GP, la Formule 1, le Rugby (Top 14 et Pro D2) , la Premier League de football mais aussi la Saudi pro League D1 Arkema) seront également diffusés sur ces nouveaux canaux. Ces dernières sont disponibles sur le Satellite, ADSL / Fibre, Câble et OTT (myCANAL).

Autre nouveauté, le lancement de Canal+ en qualité UHD HDR, disponible en réception satellite et en OTT. Côté opérateurs, le player TV de la Freebox Pop et Ultra de Free sont compatibles tout comme des Bbox 4K de Bouygues (Brooklyn et Vancouver).

Des changements

Si DAZN vient de baisser temporairement ses prix, le diffuseur de la Ligue 1 voit la qualité vidéo pour ses chaînes DAZN 2 & 3 passer en 1080p. Canal+ annonce également le lancement de “DAZN 4 & 5 en réception OTT (myCANAL et décodeur OTT) et ADSL / Fibre”

Déjà disponible sur les équipements PC, Android, iOS et Chromecast, la chaîne France TV Séries débarque en OTT sur Android TV, TV connectées (Samsung, LG, Hisense et Philips) et console. Celle-ci est accessible depuis le corner Replay de France TV.

Arrêts et déréférencements de chaînes

La filiale de Vivendi annonce par ailleurs l’arrêt des chaînes Multisports 1 à 7 sur l’ensemble des vecteurs. “Les contenus diffusés précédemment sur Multisports seront diffusés sur les canaux de CANAL+ Live”. C’est également la fin de l’aventure pour les 3 chaînes digitales Canal+ Formula 1, Canal+ Top 14 et Canal+ Moto GP. Les contenus sont à retrouver désormais également sur les nouveaux flux Live.

Notons également l’arrêt de la diffusion des chaînes Eurosport 3 à 9, effectif depuis le 12 août et la fin des JO. France 3 UHD a également arrêté comme prévu sa diffusion tout comme France TV Paris 2024. J-ONE, TIJI, M6 Music, Museum TV sont quant à elles déréférencées en satellite mais continuent leur diffusion sur les autres réseaux.

