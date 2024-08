C’est officiel, les 18 nouvelles chaînes Live de Canal+ seront lancées le 10 septembre prochain

Le groupe Canal+ rendra accessibles 18 chaînes Live aux heures des matchs des différentes coupes d’Europe qu’il va diffuser comme la prestigieuse Ligue des Champions.

Diffuseur de l’intégralité des coupes d’Europe de football dès le mois prochain et ce jusqu’en 2027, Canal+ a d’ores et déjà lancé son Pass dédié afin d’accéder à tous les matchs. Inclus dans certaines offres, il est par ailleurs proposé à 10€/mois aux non-abonnés à une offre sport. Si elle édite actuellement 11 chaînes sportives, la filiale de Vivendi a annoncé en mars 2024 prévoir de renforcer son dispositif avec l’allumage d’ici la rentrée de 18 chaînes en live supplémentaires. La date de lancement est désormais confirmée, il s’agira du 10 septembre, annonce actuellement sur son site Canal+. Ces chaînes Live seront “accessibles uniquement aux heures des matchs de football de l’UEFA Champions League, de l’Europa League et de la Conference League”, précise le groupe.