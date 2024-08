Canal+ et beIN SPORTS renouvellent leur accord exclusif

Le Groupe Canal+ et beIN SPORTS, deux géants du sport et du divertissement, viennent d’annoncer le renouvellement de leur accord pluriannuel pour la distribution exclusive en France des chaînes beIN SPORTS. Ce partenariat, initialement lancé le 1ᵉʳ juin 2020, est désormais prolongé.

Dans le cadre de cet accord renouvelé, Canal+ continue d’inclure l’ensemble des chaînes beIN SPORTS dans ses offres, sans surcoût pour les abonnés beIN SPORTS et le pack Sport de Canal+. Ces derniers pourront ainsi profiter des contenus sportifs premium de beIN SPORTS, dont la grande affiche de Ligue 1 McDonald’s, diffusée chaque samedi à 17 h. Cette affiche, qui alterne entre le choix 1 et le choix 2 chaque semaine, est un événement incontournable pour les passionnés de football en France.

Une distribution exclusive renforcée

Canal+ reste le distributeur exclusif de beIN SPORTS sur toutes les plateformes en France, y compris auprès de l’ensemble des fournisseurs d’accès à internet. Cela garantit une couverture maximale pour les chaînes beIN SPORTS, assurant une accessibilité optimale des contenus sportifs pour tous les abonnés, qu’ils soient sur CANAL+ ou d’autres plateformes partenaires.

Une exposition maximale pour le sport français

Ce partenariat est également une excellente nouvelle pour les Ligues et les Clubs sportifs en France. En effet, la prolongation de cet accord assure une distribution et une exposition maximales pour l’ensemble des droits sportifs détenus par beIN SPORTS. Cela inclut non seulement le football, mais aussi le rugby, le handball, le tennis, les principaux sports américains et bien d’autres disciplines.

Un partenariat de confiance et de long terme

Le renouvellement de cet accord témoigne de la relation de confiance, de respect et de compréhension mutuelle entre Canal+ et beIN SPORTS, qui collaborent depuis de nombreuses années. Cette alliance solide continue de s’étendre, avec pour ambition commune de développer et de promouvoir le sport en France et à l’international.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox