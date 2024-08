Ligue 1 : vous pouvez désormais vous abonner à DAZN, lancement de son abonnement complet à 29,99€/mois ou bien plus

Pour accéder à 8 matchs de Ligue 1 sur 9, DAZN propose désormais un abonnement avec un engagement d’un an à 29,99€/mois en incluant l’intégralité des autres droits sportifs dont il dispose. La facture grimpe à 39,99€/mois pour la formule sans engagement ou à 49,99€/mois avec un écran supplémentaire.

A J-8 avant le coup d’envoi de la saison de Ligue 1, son nouveau diffuseur s’apprête lui aussi à entrer sur le terrain de la diffusion avec l’espoir de passer le cap des 1,5 millions d’abonnés en deux ans. Si le prix de ses offres a déjà fuité, DAZN permet dès aujourd’hui de s’abonner et d’y voir plus clair. Comme prévu, l’abonnement complet est affiché à 29,99 € par mois avec un engagement d’un an ou 39,99€/mois sans engagement. Celui-ci inclut “toute la Ligue 1 McDonald’s soit 8 matchs en direct et en exclusivité par journée + le match restant en décalé”, mais aussi toute la saison de la Betclic ELITE en direct et exclusivité, les grands combats en MMA avec la PFL, la boxe et le Glory en kick-boxing ou encore l’UEFA Women’s Champions League, la Jupiler Pro League et bien d’autres.

Le diffuseur propose un paiement échelonner pour son abonnement annuel ou un paiement une 1 fois avec une réduction supplémentaire, de quoi faire baisser la facture à 329,99€/année ou lieu de 359,88€. Par ailleurs, afin de profiter des contenus et diffusions de DAZN sur un deuxième écran, une option onéreuse “Unlimited Plus” affichée à 20€/mois, est ainsi proposée.

L’abonnement à 14,99€/mois avec un match de Ligue 1

Pour ceux qui veulent avoir accès aux autres sports diffusé par DAZN sans payer pour toute la Ligue 1, le service propose un abonnement “Super Sports” à partir de 14.99€ /mois avec un engagement d’un an, incluant “1 match de Ligue 1 McDonald’s par journée, la Betclic ELITE et l’UEFA Women’s Champions League. Mais aussi de grands combats de boxe, de MMA avec la PFL, et de kick-boxing avec Glory”. L’abonnement sans engagement est facturé quant à lui 19,99€/mois.

L’application DAZN est aujourd’hui disponible sur TV connectées Samsung, LG, Hisense, Panasonic, Philips, Sony Android, box Android TV, Apple TV, mobiles Android et iOS, ou encore les navigateurs, les consoles Playstation 4 et 5, ou Xbox One (S,X), Série S et X.

