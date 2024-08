Quand la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 a fait soudainement chuter le trafic internet en France

Une baisse de 20% de l’utilisation du web a été enregistré le vendredi 26 juillet lors l’envol de la vasque olympique.

La cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a semble-t-elle marqué les esprits avec ses tableaux spectaculaires au point de détourner temporairement les utilisateurs de leurs smartphones et de leur dépendance aux réseaux sociaux dont ils ont habituellement usage à outrance. Selon un rapport du fournisseur mondial de services cloud Cloudflare, Le Figaro rapporte que l’événement qui a réuni plus de 24 millions de téléspectateurs a entraîné une baisse significative de l’utilisation d’internet en France. Le moment culminant a été l’envol de la vasque olympique et de la prestation XXL de Céline Dion, cette séquence a fait chuté le trafic web de 20%.

Par ailleurs, Le cabaret de Lady Gaga a également eu un impact notable, entraînant une baisse du trafic de 17%. Le tableau “Festivité” mettant en scène Philippe Katerine déguisé en Dionysos, et l’interprétation de “Imagine” par Juliette Armanet accompagnée d’un cheval de métal au galop sur la Seine ont contribué à une diminution de l’utilisation d’internet de 16,9% soit quasiment autant que la médaille d’or de Léon Marchand dans l’épreuve du 400 m 4 nages (baisse de 17%). Début juillet, lors de la demi-finale de l’Euro de football entre l’Espagne et la France, le trafic internet en France avait déjà chuté de 16%. Ce genre d’impact lors de grands évènements est temporaire. Dès la fin de la cérémonie d’ouverture des JO, l’utilisation d’internet est revenue à la normale dans l’Hexagone.