Voici comment profiter de remboursements en souscrivant à un forfait Free Mobile

Avec iGraal, il est possible d’obtenir jusqu’à 11,5€ de remboursés pour toute souscription à un forfait 300 Go de Free Mobile ou à son offre Série Free 160 Go.

Vous connaissez les applications de cashback ? De plus en plus populaire en France, ce système permet de gagner quelques euros grâce à ses achats sur des sites partenaires. Plusieurs applications existent comme le leader du marché français, iGraal. Depuis plusieurs années, cette plateforme rembourse de l’argent pour toute souscription à des forfaits box ou mobile de Free, mais aussi d’Orange, SFR et Bouygues Telecom.

Du côté de Free, jusqu’à 37,5€ sont actuellement remboursés pour la souscription d’une offre Freebox. Sur le mobile, plusieurs possibilités sont proposées comme un cashback de 11,5€ pour les utilisateurs qui opteront pour un forfait 300 Go de l’opérateur avec l’achat d’un smartphone via sa solution de financement Free Flex. Si vous souhaitez seulement souscrire le forfait le plus musclé d’ex-trublion, le remboursement s’élèvera à 9€.

S’agissant du forfait Série Free 160 Go à 10,99€/mois pendant un an, iGraal propose un cashback de 10€ pour toute souscription ajoutée à l’achat d’un mobile via Free Flex, ou 7,5€ si vous optez pour le forfait seul.

Par ailleurs, tout abonnement à la box 4G de Free via cette application de cashback permet d’obtenir 15€ dans ses gains, il suffira ensuite de les transférer sur votre compte bancaire. Pour profiter de ces offres, il suffit de se connecter à la plateforme et de cliquer sur l’offre, avant d’être renvoyé sur le site marchand de Free et ainsi procéder à sa souscription. Remarque, le cashback est calculé sur le montant TTC et hors frais de port. L’offre de Free et est limitée à 3 souscriptions par compte iGraal. Le forfait 2€ n’est pas concerné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox