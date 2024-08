Google TV Streamer : le remplaçant du Chromecast boosté à l’IA

Google a récemment annoncé le lancement du Google TV Streamer, un boîtier TV sous Android conçu pour gérer vos divertissements et votre maison connectée.

Depuis le lancement du Chromecast en 2013, Google a sans cesse amélioré son offre TV. En 2020, l’entreprise a introduit Google TV, une évolution de sa clé HDMI transformée en un boîtier plus complet disponible en HD et 4K. Aujourd’hui, Google TV Streamer représente l’aboutissement de cette évolution, optimisée par l’intelligence artificielle pour une expérience utilisateur plus riche.

Un boîtier discret et polyvalent

Le Google TV Streamer arbore un design en forme de galet, disponible en blanc ou gris, permettant de s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel intérieur. Il peut se connecter en filaire via un port Ethernet ou en Wifi pour une utilisation sans fil. Le boîtier se relie à votre écran TV ou PC via un câble HDMI 2.1 et est compatible avec Dolby Vision et Dolby Atmos, offrant une diffusion en 4K HDR.

Des performances accélérées

Equipé d’un processeur puissant, le Google TV Streamer garantit une navigation fluide et des temps de chargement rapides. Le mode Ambiant permet d’afficher des photos ou de créer un économiseur d’écran personnalisé, contrôlé par l’IA de Google.

Une télécommande repensée

La nouvelle télécommande incluse avec le Google TV Streamer propose des boutons de raccourci vers YouTube et Netflix, ainsi qu’un bouton personnalisable pour vos applications favorites. Il est également possible de retrouver la télécommande via l’app Google Home ou en utilisant Google Assistant. Cependant, elle fonctionne toujours avec des piles et non avec une recharge USB-C.

Un divertissement enrichi

Le cœur de l’expérience Google TV Streamer reste le divertissement. Avec une interface intuitive, il offre un accès à plus de 700 000 films et séries via des services comme Netflix, Disney+, et Apple TV, ainsi qu’à plus de 800 chaînes gratuites de télévision en direct. La capacité de stockage a été augmentée à 32 Go.

L’IA au service de vos contenus

L’intelligence artificielle de Google, baptisée Gemini, permet des recommandations de programmes personnalisées en fonction de vos abonnements et habitudes de visionnage. Chaque membre de la famille peut créer des listes de vidéos, et l’IA fournit des résumés, avis et informations sur les contenus visionnés.

Contrôle de la maison connectée

Contrairement aux précédents Chromecast et Google TV qui se concentraient sur le divertissement, le Google TV Streamer agit également comme un hub pour la maison connectée. Compatible avec le protocole Matter et Google Home, il permet de piloter vos objets connectés (lampes, serrures, détecteurs, etc.). Google Assistant peut afficher vos caméras de surveillance en direct sur l’écran.

Disponibilité et prix

Le Google TV Streamer sera disponible en blanc porcelaine ou gris au prix de 119 euros à partir du 24 septembre, sur le Google Store et chez les revendeurs partenaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox