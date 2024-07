L’expansion de Netflix dans le gaming : 80 jeux en cours de développement

Depuis trois ans, Netflix s’est lancé dans l’univers du gaming, offrant désormais à ses abonnés la possibilité de jouer à des jeux mobiles directement via son application, sans frais supplémentaires, quel que soit leur abonnement. Avec plus de 100 jeux disponibles à ce jour, l’entreprise ne fait que commencer et a réaffirmé son engagement lors de son dernier appel aux investisseurs.

Gregory K. Peters, président de Netflix, a abordé la question de la rentabilité des jeux mobiles et leur développement, ainsi que les projets futurs de la plateforme en matière de gaming. Il a révélé que de nombreux jeux étaient actuellement en développement au sein des studios de Netflix : « Nous optimisons notre programme pour augmenter la production des jeux qui fonctionnent bien, avec plus de 80 titres en cours de création. »

Acquisition et création de studios

Pour renforcer son offre, Netflix a acquis plusieurs studios de développement et en a créé de nouveaux, spécifiquement pour produire des jeux originaux inspirés de ses séries et films. Ces jeux exclusifs, tels que “Shadow and Bone: L’Ombre du Fold, “Stranger Things 3: Le Jeu” et “La Casa de Papel: Le Dilemme”, sont développés en interne, contrairement aux jeux tiers dont les droits sont achetés par Netflix.

Popularité des jeux tiers

Les jeux tiers, pourtant, sont ceux qui attirent le plus de joueurs. La collection remasterisée de “GTA” a par exemple attiré des millions de nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Grâce à cette approche stratégique, les jeux vidéo sont devenus un outil extrêmement lucratif pour Netflix. Gregory K. Peters souligne : « Le marché des jeux vidéo est considérable, atteignant près de 150 milliards de dollars en dehors de la Chine et de la Russie, sans compter les recettes publicitaires, auxquelles nous ne participons pas dans notre modèle actuel. […] Notre initiative en matière de jeux existe depuis près de trois ans et nous sommes satisfaits des progrès réalisés. Nous avions fixé des objectifs ambitieux en termes de croissance de l’engagement, et nous les avons atteints, voire dépassés dans de nombreux cas. En 2023, nous avons triplé cet engagement. La croissance reste forte en 2024 et nous avons des objectifs encore plus ambitieux pour 2025 et 2026. »

Des projets ambitieux pour l’avenir

Netflix trouve progressivement sa place dans l’industrie du gaming. Grâce à une persévérance constante et des offres de plus en plus qualitatives, la firme a réussi à se démarquer. Bien que le rapport ne détaille pas les futurs projets, des rumeurs suggèrent que les jeux sur PC et le cloud gaming pourraient bientôt faire partie de l’offre de Netflix. Nous en apprendrons peut-être plus dans les mois à venir.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox