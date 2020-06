MyCanal : Les abonnés Free n’y ont plus accès sur Apple TV depuis 2 semaines, Canal annonce une correction qui se fait attendre

Depuis deux semaines, les abonnés Freebox avec TV by Canal ne peuvent plus accéder à myCanal sur leur Apple TV. L’assistance Canal a annoncé que le problème allait être résolu, mais ce n’est toujours pas le cas

Voilà 15 jours que les abonnés Free qui disposent de TV by Canal (inclus avec la Freebox Delta et la Freebox Révolution), et donc d’un accès à myCanal sur leur Apple TV ne peuvent plus se connecter et donc profiter des chaînes Canal et des services de replay idoines. Cela fait suite à une mise à jour qui visiblement a modifié le système d’authentification.

Sur AppleTV pour s’identifier, il faut se rendre sur le site : appletv.mycanal.fr. Il vous sera alors demandé vos identifiants Free. Un code s’affiche à l’écran, comme à l’habitude, mais celui-ci ne connecte plus l’AppleTV à l’univers Canal. “Pourtant cet identifiant fonctionne sur mobile, tablette car elles ont été mises à jour en 4.6.2, hors l’Apple TV est resté en 4.6.1” nous explique Anti, qui commence à être excédé par la situation. A noter que seuls les abonnés Free sont concernés, les abonnés Famille by Canal d’Orange peuvent, eux, toujours se connecter avec leurs identifiants.

Les équipes de Canal ont bien été informées du problème et annoncent que celui-ci va être corrigé. Mais les jours passent et les abonnés ne voient toujours rien venir.

Les abonnés Freebox avec Tv by Canal peuvent toujours accéder avec leurs identifiants à myCanal, sur PC, téléphones et tablettes iOS et Android mais aussi en utilisant l’AirPLay en attendant la correction.