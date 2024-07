Comment Bouygues Télécom fait appel à ses salariés pour influer sur le classement mobile de nPerf

Bouygues Télécom fait appel à ses salariés dans l’objectif de devenir N°1 sur le classement nPerf concernant la qualité du réseau mobile.

Nous vous rapportions hier le classement des meilleurs réseaux mobile publié par nPerf, la référence dans ce domaine. Et pour la première fois, Bouygues Télécom a obtenu les meilleurs résultats. Cette bonne perfomrance se base sur les tests réalisés par les abonnés en condition réelle, et il est à noter quelques différence dans cette dernière étude à savoir que nPerf ne communique plus le nombre de tests réalisés, exclut tous les tests effectués sur iOS et ne fait plus de distinction entre la 4G et la 5G.

Mais Bouygues Télécom a visiblement fait le maximum pour être numéro 1 durant ce premier semestre. En effet, nous avont pu avoir accès à un message envoyé aux salariés de l’opérateur qui insitait ces derniers à réaliser des tests. Il est toutefois difficle de savoir si cette initiative de Bouygues Télécom a pu impacter les résultats, mais c’etait visiblement l’objectif de l’opérateur :

Le message envoyé aux salariés de Bouygues télécom :

