WhatsApp facilite les appels avec un nouveau clavier de numérotation

Passer des appels sur WhatsApp va devenir plus facile et intuitif avec l’arrivée du nouveau clavier de numérotation. Ce dernier est intégré directement dans l’application pour vous permettre de composer un numéro sans avoir à enregistrer vos contacts.

Depuis 2015, WhatsApp permet de passer des appels vers ses proches, une fonctionnalité pratique, mais qui a tout de même ses limites. En effet, pour appeler un proche sur l’application de messagerie, il fallait auparavant l’avoir enregistré dans vos contacts et se rendre sur sa fiche pour l’appeler, ce qui est peu intuitif. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne puisque WhatsApp introduit aujourd’hui son nouveau clavier téléphonique.

Comment accéder au nouveau clavier téléphonique sur WhatsApp ?

Pour accéder au clavier, il suffit de se rendre dans l’onglet Appels et de cliquer sur le nouveau bouton symbolisant un clavier en bas à droite de l’écran. En cliquant dessus, un clavier apparaît comme sur votre application Téléphone native et vous pouvez alors composer le numéro de votre choix pour contacter la personne que vous souhaitez.

Et ce n’est pas tout, car une fois après avoir entré un numéro de téléphone, WhatsApp vous proposera de l’ajouter dans votre carnet d’adresses en tant que nouveau contact ou contact existant. Vous pouvez également accéder à un nouveau raccourci Messages dans l’écran du clavier pour envoyer un SMS au numéro de téléphone de votre choix si vous changez d’avis et ne voulez plus l’appeler. Enfin, l’application vous indiquera si le numéro de téléphone que vous composez sur le clavier est enregistré sur WhatsApp ou non, vous permettant de savoir si vous pouvez utiliser WhatsApp avec votre interlocuteur.

Une disponibilité imminente

Comme le rapporte WABetaInfo, ce clavier de numérotation fait son apparition dans la version bêta pour Android 2.24.9.28. La fonctionnalité devrait être déployée à plus d’utilisateurs dans les prochains jours, et probablement sur iOS. Attention toutefois, le clavier n’est pour le moment disponible qu’en version bêta auprès de quelques utilisateurs Android. Il est donc normal de ne pas voir apparaître ce nouveau clavier même si vous avez installé la dernière mise à jour de votre application WhatsApp sur votre smartphone. Il faudra donc patienter avant que tout le monde puisse en profiter.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, WhatsApp continue d’améliorer l’expérience utilisateur en rendant les appels plus accessibles et pratiques. Soyez prêt à découvrir ce nouveau clavier téléphonique dans les semaines à venir et profitez d’une expérience d’appel simplifiée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox