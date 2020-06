Free annonce s’allier à l’opérateur Digicel pour lancer ses offres mobiles aux Antilles et en Guyane

Iliad officialise son partenariat avec l’opérateur Digicel dans les Caraïbes et en Guyane pour y déployer son offre de services mobiles.

La maison-mère de Free fait un nouveau pas vers le lancement de ses offres mobiles en Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth et en Guyane française. S’il déploie son réseau depuis de nombreux mois, Iliad a dû changer sa stratégie pour remplir les objectifs de l’Arcep dans les délais impartis. Pour ce faire, le groupe de Xavier Niel annonce ce matin la création d’une co-entreprise avec l’opérateur Digicel.

“Cette société détiendra le réseau de téléphonie mobile, à savoir les infrastructures et les équipements actifs, pour le compte des deux groupes dans la zone Caraïbes et en Guyane française”, explique Iliad. Autrement dit, Free Mobile utilisera donc les infrastructures de Digicel en plus de son parc d’antennes déjà déployé.

Plus concrètement, les deux opérateurs conserveront leurs cœurs de réseau et leurs autorisations d’utilisation des fréquences, tout en préservant leur autonomie commercialement. L’objectif annoncé, est d’investir conjointement “pour accroître significativement le nombre de sites mobiles et augmenter ainsi la couverture et les débits”. A terme, le duo ambitionne de disposer de l’un des plus importants réseaux télécoms des Antilles. Un accord gagnant-gagnant à l’heure où Digicel traverse une mauvaise passe financièrement.