Free fait évoluer la fonction “écran de veille” de la Freebox Delta, avec un nouveau choix de contenus

La fonctionnalité d’écran de veille sur la Freebox s’améliore avec l’ajout d’un choix qui met en avant des contenus de la Freebox.

L’année dernière, Free intégrait une nouvelle fonction sur le Player de la Freebox Révolution, et sur le Player de la Freebox Delta-Devialet, à savoir un écran de veille particulièrement évolué. L’opérateur l’a mis à jour sur le Player Devialet de la Freebox Delta, avec un nouveau choix. Jusqu’à présent, il y avait le choix entre la diffusion d’images aléatoires via l’application Screensaver, ou un écran de veille qui vous permet d’afficher le message que vous souhaitez ainsi que l’heure. désormais, il est proposé “Ecran de veille Aktu”, qui diffuse les contenus de l’Aktu Free et en particulier d’OQee Ciné, durant 10, 20 ou 30 secondes.

Si vous n’avez pas encore activé l’écran de veille, vous pouvez le faire depuis le menu “affichage” depuis la page d’accueil de votre Player. Rendez-vous ensuite dans la rubrique “application” pour sélectionner les contenus qui vont être diffusés par l’écran de de veille. Pour tester le nouvel écran de veille, il suffit de sélectionner ” Ecran de veille Aktu”

Vous pouvez retrouver tous les détails sur cette fonctionnalité, qui vous propose beaucoup d’options de personnalisation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox