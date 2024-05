Free Mobile : lancement d’un nouveau jeu concours de Samsung

Partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, Samsung lance un jeu second jeu concours afin de faire remporter 900 lots de deux places pour l’épreuve de football féminin et masculin aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Gagne tes places pour les épreuves de Football de Paris 2024 », après avoir fait remporter des places pour différentes épreuves des JO de Paris en avril pour tout achat d’un smartphone (Galaxy), Samsung lance du 27 mai au 25 juin, un nouveau jeu concours, relaie Free Mobile sur son site internet. Pas moins de 900 lots de 2 places pour les matchs de football féminin et masculin sont à gagner dans 6 villes comme Paris, Marseille, Saint-Etienne, Nice, Nantes et Lyon.

Pour participer au jeu, rien de plus simple cette fois-ci, il suffit de se rendre sur la page dédiée, remplir un formulaire en ligne et de cliquer sur le bouton “Je joue”, sans nécessairement s’abonner à la newsletter Samsung.

Le jeu proposé est celui du “Penalty”. “La mécanique du jeu s’apparente à un jeu de vitesse et d’adresse : le participant doit marquer un maximum de buts avant la fin du temps imparti”, le nombre de participation est illimité, mais il est possible de jouer une fois par jour. Le résultat est affiché après la partie

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox