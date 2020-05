L’iPhone X et l’iPhone 8 débarquent en reconditonné chez Free Mobile, avec des écouteurs offerts

Deux iPhones plus récents débarquent en reconditionné dans la boutique en ligne Free Mobile, avec l’iPhone X et l’iPhone 8 qui sont en plus proposés avec des écouteurs bluetooth offerts.

Vous souhaitez vous offrir un iPhone pour pas trop cher et l’iPhone SE n’est pas à votre goût ? Vous pouvez opter pour un smartphone reconditionné par Re-commerce sur le site de Free Mobile, qui propose désormais l’iPhone X et l’iPhone 8.

l’iPhone X reconditionné Grade A , dans sa version avec 64 Go de stockage est ainsi vendu à 529 €. Il est possible de le payer en 4 fois sans frais, moyennant un premier versement de 133€ puis trois fois 132€ sans frais.

L'iPhone 8 reconditionné Grade A quant à lui coûte 369€ à la commande. En 4 fois sans frais, il faudra compter sur 93€ à la commande, puis trois fois 92€. Si vous souhaitez échelonner votre paiement sur 24 mois, vous pourrez payer 177€ lors de la commande, puis 24 fois 8€ sans frais.

Ces deux modèles sont reconditionnés par re !commerce et pour leur commande, vous recevrez également un kit piéton bluetooth, proposant une autonomie de 5h et une portée de 10 mètres.