La nouvelle application de télécommande virtuelle pour Freebox se met à jour

Lancée fin avril sur Android, la nouvelle application gratuite “Télécommande Freebox” se met à jour.

Naviguer sur sa Freebox via une application Android et iOS, c’est possible depuis de nombreuses années. Une nouvelle arrivante basée sur les API de Free s’est ajoutée à la liste le 23 avril dernier sur le Playstore de Google. Baptisée sobrement “Télécommande Freebox” et compatible avec les Freebox V5, Crystal, Révolution et Delta, celle-ci propose une interface simple et efficace avec toutes les fonctionnalités nécessaires. On y retrouve notamment un mode complet, avec tous les boutons sur le même écran, ou encore une fonction carrousel, avec une section dédiée aux numéros des chaînes. Sans oublier la commande vocale pour piloter la box à la voix et la possibilité de gérer ses canaux favoris. Pas de besoin de code également pour s’y connecter, il suffit d’être connecté au Wi-Fi. (voir notre test).

Une nouvelle version estampillée 1.0.6 est d’ailleurs disponible depuis hier avec quelques améliorations. Le programme TV charge beaucoup plus rapidement. Une correction a également été apportée sur la sélection de Freebox Player. Seul bémol, la présence de publicités.