Abonnés Freebox et Amazon Prime : deux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, une licence culte à nouveau à l’honneur

Vous avez le choix entre décors post-apocalyptiques ou féériques dans la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis vendredi, deux nouveaux titres ont été ajouté à la sélection disponible. Vous pouvez les récupérer dans les 303 prochains jours. Une fois cela fait, les jeux vous appartiendront et vous pourrez y jouer quand vous voudrez, même après cette période. Amazon Prime est inclus dans l’offre Freebox Delta et dans la nouvelle offre Freebox Ultra et offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Révolution et Pop ainsi que pour les abonnés Freebox mini 4K ayant relié un forfait Free Mobile à leur offre fixe.

Avec Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, le combat tactique en escouade arrive dans l’univers de Fallout. Vous êtes les misérables déchets. Vous êtes peut-être né de la terre, mais nous vous forgerons en acier. Vous apprendrez à vous plier ; sinon, vous allez vous casser. En ces temps sombres, la Confrérie – votre Confrérie – est tout ce qui se dresse entre la flamme ravivée de la civilisation et le désert hurlant et irradié. Vos armes deviendront plus que vos outils, elles deviendront vos amies. Vous utiliserez vos compétences pour inspirer les humbles et protéger les faibles… que cela leur plaise ou non. Vos coéquipiers vous seront plus chers que vos proches et ceux qui survivront auront droit à l’honneur, au respect et au butin de guerre.



Pour récupérer ce jeu, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Pour un gameplay plus détendu, vous pouvez opter pour Pearls of Atlantis: The Cove. Dans ce puzzle game, les joueurs font tomber des perles pour créer des associations et collecter des charmes dans des centaines de nouveaux puzzles de match-3 basés sur la physique ! Faites face à des rampes roulantes, à des roues trompeuses, à des algues collantes et bien plus encore. Les boosts aident les joueurs à terminer les niveaux les plus difficiles ! Avec les devises gagnées en jouant aux puzzles, les joueurs explorent, construisent et décorent la magnifique crique des souvenirs d’Atlantide. Redonnez-lui sa gloire d’origine et aidez à protéger la cité perdue !

Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox