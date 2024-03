Comparatif Orange, Free, SFR et Bouygues : qui a gagné le plus de nouveaux abonnés ou perdu le plus sur le mobile et le fixe lors du 4e trimestre

Les résultats commerciaux des quatre opérateurs nationaux pour le 4e trimestre 2023 sont désormais connus, il est à présent possible de réaliser un comparatif en matière de recrutements sur le mobile et le fixe.

Quel opérateur a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments lors du 4e trimestre 2023 ? Sur le mobile, Free reste au dessus de la barre des 200 000 forfaits écoulés et continue de faire cavalier seul en recrutant plus que tous ses rivaux réunis alors que SFR continue sa dégringolade. Crédité d’un trimestre en deçà du précédent, Bouygues Telecom perd sa second place au profit d’Orange qui progresse légèrement. Free Mobile profite de la stratégie d’augmentation des prix de ses rivaux pour creuser un peu plus l’écart. Sa promesse de bloquer ses tarifs jusqu’en 2027 fait toute la différence.

Recrutements sur le mobile (ventes nettes) 1- Free Mobile : +213 000 2- Orange : +99 000 3- Bouygues Telecom : +71 000 4- SFR : -230 000 Free cartonne sur le fixe, ça va toujours mal pour SFR et Orange Après avoir séduit plus d’abonnés que ses rivaux en 2022, Free récidivé en 2023 sur le marché des box en signant son meilleur trimestre depuis 10 ans, en séduisant 100 000 nouveaux abonnés. Suffisant pour rafler la place de leader des recrutements lors du quatrième trimestre à Bouygues Telecom qui cède son fauteuil. Derrière, Orange a perdu autant d’abonnés que lors du second et troisième trimestre alors que l’hémorragie empire pour SFR avec la fuite de 73 000 clients contre 44 000 et 33 000 lors du T2 et T3. L’augmentation des prix continue d’avoir un impact négatif sur les performances commerciaux des deux opérateurs. A contrario, Bouygues Telecom n’est pas impacté. Disposant d’un parc de clients plus restreint, l’opérateur profite d’une baisse moins importante sur l’ADSL que ses rivaux. Recrutements sur le fixe (ventes nettes) 1- Free : +100 000 2- Bouygues Telecom : + 65 000 3- Orange : – 30 000 4- SFR : – 73 000 Orange toujours en tête sur la fibre, Free se rapproche

A l’heure où plus de 38 millions de Français sont éligibles à la fibre, Orange conserve son leadership avec 267 000 nouveaux abonnés, en légère progression par rapport au Ee trimestre. Free reste en ligne avec les exercices précédent et renforce son rang de premier opérateur alternatif en se rapprochant de l’opérateur historique lors des trois derniers moins de l’année 2023. Sans surprise, Bouygues Telecom suit avec des recrutements stables, SFR ferme comme toujours la marche et annonce 69 000 nouveaux abonnements sur le THD (Fibre, FTTB et 4G box), c’est près de 4 fois moins qu’Orange et deux fois moins que le troisième.

Nouveaux abonnés fibre 1- Orange : +259 000 +267 000 2- Free : +200 000 +244 000 3- Bouygues Telecom : +150 000 4- SFR : +91 000. +69 000

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox