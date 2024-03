Disponible gratuitement pour les abonnés de tous les opérateurs, l’application Orange Téléphone ajoute 6 millions de numéros à son anti-spam

L’application gratuite d’Orange qui permet à tous de détecter et bloquer les appels indésirables intègre maintenant les plages de numéros à usage commercial.

Le saviez-vous ? S’il communique très peu à ce sujet, Orange propose une application mobile sur Android et iOS permettant de se protéger des appels indésirables. Baptisé “Orange Téléphone”, ce service utile et efficace n’est pas seulement destiné aux clients de l’opérateur historique, il s’adresse aussi aux abonnés Free Mobile, SFR et Bouygues Telecom. Cependant, certaines fonctionnalités restent réserves aux détenteurs d’une carte SIM Orange ou Sosh comme l’affichage du nom des professionnels grâce à un annuaire inversé, les alertes sur les numéros surtaxés et l’accès aux numéros d’urgence.

Pour les autres, seule la fonction anti-spam est disponible. Celle-ci est aujourd’hui enrichie, puisque pas moins de 6 millions de numéros à usage commercial ont été ajoutés, à fait savoir Orange. Ceux-ci font référence au plan de numérotation de l’Arcep mis en place début 2023 imposant aux entreprises des numéros débutant par 01 62, 01 63, 02 70, 02 71, 03 77, 03 78, 04 24, 04 25, 05 68, 05 69, 09 48, 09 49, en cas de démarchage automatisé.

Sympa l’ajout à l’app anti spam téléphonique d’Orange pic.twitter.com/ETupkYorDC — Guénaël (@Gnppn) March 16, 2024

Développée par le site Orange Labs de Lannion, l’application permet d’en savoir un peu plus sur un appel inconnu. Une probabilité affichée à l’écran permet de repérer un démarchage ou une arnaque, sur la base des signalements des autres utilisateurs. Libre à vous ensuite de décrocher ou non l’appel au regard de cette information.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox