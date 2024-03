Vous n’avez pas assez de choix sur Netflix ? Voici la liste des codes secret pour encore plus de contenus

Sur sa page d’accueil, Netflix met en avant de nombreux contenus. Cependant, ceci n’est que la partie visible de l’iceberg.

Saviez-vous qu’il est possible d’accéder à une multitude de contenus cachés en utilisant des codes secrets. Avec son algorithme, Netflix met en avant les contenus susceptibles de vous intéresser. Toutefois, des millions de contenus sont à découvrir. Grâce à des codes secrets, il est possible d’accéder à des catégories bien définies. Pour utiliser les codes secrets de Netflix, il suffit de se rendre dans la barre d’adresse et de taper http://www.netflix.com/browse/genre/le code que vous souhaitez utiliser. Par exemple, si vous souhaitez accéder à la section comédie d’action, il faudra mettre le code 43040 à la fin de l’URL. À noter que cette manipulation est donc disponible sur la version web de Netflix, mais aussi sur votre TV en entrant le numéro dans la barre de recherche. Ceci n’est pas disponible sur l’application mobile.

Liste des codes Netflix

Action et aventure : 1365

Films d’action asiatiques (77232)

Action et aventure classiques (46576)

Comédies d’action (43040)

Thrillers d’action (43048)

Aventures (7442)

Films de bandes dessinées et de super-héros (10118)

Westerns (7700)

Action et aventure d’espionnage (10702)

Action criminelle et aventure (9584)

Action et aventure à l’étranger (11828)

Films d’arts martiaux (8985)

Action militaire et aventure (2125)

Animation : 7424

Animation pour adultes (11881)

Action d’Anime (2653)

Comédies animées (9302)

Drames d’anime (452)

Caractéristiques d’anime (3063)

Anime Science-fiction (2729)

Horreur d’anime (10695)

Anime Fantaisie (11146)

Série Anime (6721)

Comédies : 6548

Comédies sombres (869)

Comédies étrangères (4426)

Comédies de fin de soirée (1402)

Faux documentaires (26)

Comédies politiques (2700)

Comédies de Screwball (9702)

Comédies sportives (5286)

Comédie stand-up (11559)

Comédies pour ados (3519)

Satires (4922)

Comédies romantiques (5475)

Comédies burlesques (10256)

Comédies musicales 13335

Comédies musicales classiques (32392)

Comédies musicales Disney (59433)

Comédies musicales de Showbiz (13573)

Comédies musicales de scène (55774)

Documentaires : 6839

Documentaires biographiques (3652)

Documentaires sur la criminalité (9875)

Documentaires étrangers (5161)

Documentaires historiques (5349)

Documentaires militaires (4006)

Documentaires sportifs (180)

Documentaires musique et concerts (90361)

Documentaires de voyage et d’aventure (1159)

Documentaires politiques (7018)

Documentaires religieux (10005)

Documentaires sur la science et la nature (2595)

Documentaires sociaux et culturels (3675)

Drames : 5763

Drames biographiques (3179)

Drames classiques (29809)

Drames d’audience (528582748)

Drames policiers (6889)

Drames inspirés de livres (4961)

Drames basés sur la vie réelle (3653)

Tearjerkers (6384)

Drames étrangers (2150)

Drames sportifs (7243)

Drames gays et lesbiens (500)

Drames indépendants (384)

Drames pour adolescents (9299)

Drames militaires (11)

Pièces d’époque (12123)

Drames politiques (6616)

Drames romantiques (1255)

Drames Showbiz (5012)

Drames sociaux (3947)

Films classiques : 31574

Comédies classiques (31694)

Drames classiques (29809)

Science-fiction classique et fantastique (47147)

Thrillers classiques (46588)

Film Noir (7687)

Films de guerre classiques (48744)

Épopées (52858)

Films étrangers classiques (32473)

Films muets (53310)

Westerns classiques (47465)

Films cultes : 7627

Films d’horreur B (8195)

Films de campagne (1252)

Films d’horreur cultes (10944)

Science-fiction et fantastique culte (4734)

Comédies cultes (9434)

Films jeunesse et famille : 783

Films pour les 0 à 2 ans (6796)

Films de 2 à 4 ans (6218)

Films de 5 à 7 ans (5455)

Films de 8 à 10 ans (561)

Films pour 11 à 12 ans (6962)

Éducation des enfants (10659)

Disney (67673)

Films basés sur des livres pour enfants (10056)

Caractéristiques familiales (51056)

Dessins animés TV (11177)

Télévision pour enfants (27346)

Musique pour enfants (52843)

Contes d’animaux (5507)

Films de sport : 4370

Comédies sportives (5286)

Documentaires sportifs (180)

Drames sportifs (7243)

Films de baseball (12339)

Films de football (12803)

Boxe M10499ovies (12443)

Films de football (12549)

Arts martiaux, boxe et lutte (6695)

Films de basket-ball (12762)

Sports et fitness (9327)

Films étrangers : 7462

Films de maison d’art (29764)

Action et aventure à l’étranger (11828)

Films étrangers classiques (32473)

Comédies étrangères (4426)

Documentaires étrangers (5161)

Drames étrangers (2150)

Films gays et lesbiens étrangers (8243)

Films d’horreur étrangers (8654)

Science-fiction et fantaisie étrangères (6485)

Thrillers étrangers (10306)

Films romantiques étrangers (7153)

Films africains (3761)

Films australiens (5230)

Films belges (262)

Films coréens (5685)

Films latino-américains (1613)

Films du Moyen-Orient (5875)

Films néo-zélandais (63782)

Russe (11567)

Films scandinaves (9292)

Films d’Asie du Sud-Est (9196)

Films espagnols (58741)

Films grecs (61115)

Films allemands (58886)

Films français (58807)

Films d’Europe de l’Est (5254)

Films néerlandais (10606)

Films irlandais (58750)

Films japonais (10398)

Films italiens (8221)

Films indiens (10463)

Films chinois (3960)

Films britanniques (10757)

Films d’horreur : 8711

Films d’horreur B (8195)

Caractéristiques des créatures (6895)

Films d’horreur cultes (10944)

Films d’horreur en haute mer (45028)

Films d’horreur étrangers (8654)

Comédie d’horreur (89585)

Films de monstres (947)

Films Slasher et Serial Killer (8646)

Films d’horreur surnaturels (42023)

Cris d’ados (52147)

Films d’horreur de vampires (75804)

Films d’horreur de loup-garou (75930)

Films d’horreur de zombies (75405)

Histoires sataniques (6998)

Films indépendants : 7077

Films expérimentaux (11079)

Action indépendante et aventure (11804)

Thrillers indépendants (3269)

Films romantiques indépendants (9916)

Comédies indépendantes (4195)

Drames indépendants (384)

Films LGBTQ : 5977

Comédies LGBTQ (7120)

Drames LGBTQ (500)

Films LGBTQ romantiques (3329)

Films LGBTQ étrangers (8243)

Documentaires LGBTQ (4720)

Séries LGBTQ (65263)

Foi et spiritualité : 26835

Films sur la foi et la spiritualité (52804)

Documentaires spirituels (2760)

Foi et spiritualité des enfants (751423)

Musique : 1701

Musique pour enfants (52843)

Country et western / folk (1105)

Jazz et écoute facile (10271)

Musique latine (10741)

Concerts urbains et de danse (9472)

Concerts de musique du monde (2856)

Concerts Rock et Pop (3278)

Romances : 8883

Classiques romantiques (502675)

Romance décalée (36103)

Films romantiques indépendants (9916)

Films romantiques étrangers (7153)

Drames romantiques (1255)

Films romantiques torrides (35800)

Films romantiques classiques (31273)

Comédies romantiques (5475)

Science-fiction et fantastique 1492

Action Science-fiction et fantastique (1568)

Science-fiction extraterrestre (3327)

Science-fiction classique et fantastique (47147)

Science-fiction et fantastique culte (4734)

Films fantastiques (9744)

Aventure de science-fiction (6926)

Drames de science-fiction (3916)

Films d’horreur de science-fiction (1694)

Thrillers de science-fiction (11014)

Science-fiction et fantaisie étrangères (6485)

Séries TV : 83

Séries TV britanniques (52117)

Séries TV classiques (46553)

Émissions policières (26146)

Séries TV cultes (74652)

Télévision gastronomique et touristique (72436)

Télévision pour enfants (27346)

Séries TV coréennes (67879)

Minisérie (4814)

Séries TV militaires (25804)

Télévision science et nature (52780)

Action TV et aventure (10673)

Comédies TV (10375)

Documentaires télévisés (10105)

Drames télévisés (11714)

Horreur télévisée (83059)

Mystères TV (4366)

TV Science-fiction et fantastique (1372)

Téléréalité (9833)

Séries TV pour ados (60951)

Thrillers : 8933

Thrillers d’action (43048)

Thrillers classiques (46588)

Thrillers criminels (10499)

Thrillers étrangers (10306)

Thrillers indépendants (3269)

Films de gangsters (31851)

Thrillers psychologiques (5505)

Thrillers politiques (10504)

Mystères (9994)

Thrillers de science-fiction (11014)

Thrillers d’espionnage (9147)

Thrillers torrides (972)

Thrillers surnaturels (11140)

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox