IFT: la filiale fibre d’Iliad-Free va lancer une offre dédiée aux opérateurs tiers et ouvre ses infrastructures

Iliad via sa filiale IFT va lancer une offre de gros dédiée aux opérateurs tiers pour servir les entreprises.

Né d’un partenariat stratégique entre le groupe iliad, maison-mère de Free, et le fonds d’infrastructures français InfraVia, IFT (Investissement dans la Fibre des Territoires) est un fournisseur d’accès aux lignes FttH (Fiber to the Home) dont la mission est de financer et accélérer le déploiement de la fibre optique en France métropolitaine. Dans un contexte de multiplication des réseaux, IFT propose aux opérateurs commerciaux un accès simple et efficace au réseau FttH sur tout le territoire métropolitain, à l’exception des 100 communes les plus denses listées par l’ARCEP.

Dans son ambition d’accompagner les entrepreneurs et les industriels dans leur stratégie de croissance et leur transformation digitale, IFT va enclencher une nouvelle étape dans son développement. Lors du Salon IT Partners les 13 et 14 mars prochains, la société dévoilera “ift-entreprises, notre offre FttH Activée dédiée aux opérateurs pour servir les entreprises,” a-t-elle fait savoir ce 7 mars sur Linkedin .

“‘C’est une offre bienvenue pour stimuler la concurrence sur le bas du marché FTTH”, a salué en réaction Nicolas Guillaume, CEO de Netalis, un opérateur de solutions numériques B2B. Pour Alexandre Archambault, avocat spécialisé dans le droit du numérique qui est a travaillé chez Iliad de 2000 à 2014, c’est “l’aboutissement d’un combat vieux de très longues années”. En ouvrant ses infrastructures aux autres opérateurs tiers, IFT et Iliad devraient augmenter leur rentabilité avec un meilleur taux de remplissage.

L'aboutissement d'un combat vieux de trèèès longues années.

– Dites les Gus, si on ouvrait l'infra aux autres, comme ça on dilue l'investissement et on augmente la rentabilité car meilleur taux de remplissage.

– Merilefou !

[Chez AWS eux ils ont tout compris]

— Alec ن Archambault (@AlexArchambault) March 7, 2024

