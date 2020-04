Télé Loisirs : l’app à utiliser comme télécommande virtuelle sur votre Freebox supprime une fonctionnalité très appréciée

L’application Télé Loisirs se met à jour sur Android et supprime l’enregistrement à distance, du moins temporairement.

Au-delà de retrouver le meilleur de vos programmes en vidéo et toutes les news ciné, séries et sport, l’app Télé Loisirs intègre également une télécommande virtuelle compatible Freebox et box des autres opérateurs. L’application permettait aussi jusqu’à présent d’enregistrer vos programmes à distance sur votre Freebox. Mais c’était avant. La nouvelle version Android de Télé Loisirs n’intègre plus cette fonctionnalité autant utile qu’appréciée. Les développeurs précisent toutefois que l’enregistrement à distance a été supprimé “pour mieux revenir”. On peut donc imaginer qu’un nouveau système optimisé est en cours de développement.

Pour rappel, l’application permet d’accéder au catalogue de vos services de SVOD favoris comme Amazon Prime Video ou Netflix mais aussi de personnaliser votre grille TV et d’optimiser la mise en avant vos chaines préférées. Seul hic, la présence de publicité peut gêner certains utilisateurs.

Pour rappel, Télé Loisirs a lancé en août 2019 son programme de bêta-test afin de faciliter le développement de l’application pour ses mises-à-jour destinées au grand public . Si vous souhaitez savoir comment s’inscrire à un programme de bêta d’une application sur le playstore ou sur iOS, Univers Freebox a réalisé un tutoriel pour vous guider.