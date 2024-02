Free lance une nouvelle mise à jour de la Freebox Ultra

Free continue de corriger les bugs rencontrés par ses nouveaux abonnés Freebox Ultra

Depuis son lancement en grande pompe le 30 janvier dernier et les premières livraisons quelques jours plus tard, Free ne cesses de mettre à jour le nouveau serveur Freebox Ultra. Après une version 4.8.2, puis 4.8.3, l’opérateur a déployé un nouveau firmware 4.8.4. Il ne semble pas avoir de nouveautés au programme, c’est encore trop tôt. Pour l’heure, ces mises à jour servent à corriger les bugs et dysfonctionnements rencontrés par les abonnés lors de leur première utilisation. Si les développeurs n’ont pas dévoilé les correctifs apportés, il est possible de se rendre compte de certains pépins techniques comme par exemple sur le WiFi via le nouveau bugtracker de Free dédié à la Freebox Ultra.

Les abonnés peuvent ainsi remonter les bugs rencontrés directement aux développeurs et échanger avec eux. C’est aussi l’endroit où il est possible de proposer des évolutions logicielles. Cet outil n’est par contre en aucun cas un outil d’assistance pour ses problèmes personnels, pour lesquels il faut contacter l’assistance de Free sur les réseaux sociaux, Whatsapp, le 3244 ou via Free Proxy.

Pour bénéficier de cette nouvelle mise à jour de la Freebox Ultra, il suffit de redémarrer le serveur via le bouton marche/arrêt ou à partir de l’application Freebox Connect.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox