[MàJ] Incident réseau en cours sur une partie du réseau Free : la Bretagne impactée une nouvelle fois

Mise à jour 22h00 : l’incident est clos

Alors qu’une partie du réseau Free était aux abonnés absents sur la Bretagne dimanche soir et lundi matin, un nouvel incident est en cours ce soir.

Depuis le début de la soiré une partie du réseau fixe de Free est hors-service sur la pointe de la Bretagne Selon Free-reseau.fr, c’est le Finistère qui est impacté avec 76 DSLAMs qui sont injoignables. Les abonnés concernés n’ont plus de connexion et n’ont donc plus accès aux différents services de la Freebox. Ces incidents peuvent également impacter les services mobiles sur ces mêmes zones.

Il n’y a pas d’information concernant la cause de ces incidents ni le délai de rétablissement des services. Nous vous tiendrons informés dans cet article de l’évolution du problème.

76 DSLAMs injoignables depuis 21 minutes :

