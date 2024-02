Test de la Freebox Ultra : Free présente comment intégrer un disque dur

Puissante et truffée d’innovation, la nouvelle Freebox Ultra permet d’insérer un disque dur NVMe.

Afin de permettre aux abonnés d’exploiter au maximum toutes ses potentialités, la Freebox Ultra est équipée d’une connectique dernière génération comme une plateforme Qualcomm Networking Pro 820 dotée d’un processeur quad-core 2,2GHz. Cette plateforme extrêmement puissante permet d’accompagner les nouvelles technologies de la box. Ce serveur comprend aussi un emplacement dédié à l’insertion d’un disque NVMe.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les abonnés peuvent bénéficier d’une vitesse d’écriture quasi instantanée pour tous leurs fichiers et contenus. Ce protocole d’accès au stockage conçu pour les disques Flash et SSD nouvelle génération offre le débit de transfert le plus élevé et les délais de réponse les plus courts sur le marché. Free nous fait découvrir dans un test comment en insérer un dans le serveur Ultra.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox