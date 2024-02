Edition spéciale Freebox Ultra: on vous présente toutes les nouveautés et plus encore

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms. Aujourd’hui, une édition spéciale de plus d’une heure sur la nouvelle Freebox Ultra, c’est ici que vous allez retrouver tous les informations, les détails, et analyses précises de la nouvelle offre haut de gamme de Free mais aussi de toutes les autres évolutions annoncées. Bon visionnage.  Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox