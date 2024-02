Nouvelle brochure tarifaire de Free : baisse du prix de la Freebox mini 4K

Free affiche un tarif de 29,99€/mois pour la Freebox mini 4K, soit 5€/mois de moins que le prix actuel, dans sa nouvelle brochure tarifaire.

Free a publié aujourd’hui une nouvelle brochure tarifaire détaillant ses nouvelles offres et en particulier celles de la Freebox Ultra. Mais on remarquera dans cette nouvelle brochure que le tarif de la Freebox mini 4K est revu à la baisse à 29,99€/mois. Cette Freebox, qui n’est plus commercialisée auprès des nouveaux abonnés, était proposée à 15,99€ la première année puis 34,99€/mois. Les abonnés actuels à cette offre, payent donc 34,99€/mois.

Ce tarif de 29,99€/mois correspondait au tarif historique de la Freebox Mini 4K, qui était proposé à 29,99€/mois avec un tarif fixe jusqu’en 2017. Il n’est cependant pas précisé, pour le moment, si les abonnés actuels vont bénéficier de ce tarif et qui, exactement, peut profiter de ce prix revu à la baisse. On peut donc peut-être s’attendre à une annonce prochaine de Free à ce sujet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox