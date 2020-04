Free Mobile : une paire d’écouteurs Freebuds offerte avec le Huawei Nova 5T, en plus d’une promo de 80€

La boutique en ligne de Free Mobile a été mise à jour. Dorénavant, pour l’achat d’un Huawei Nova 5T, vous pouvez recevoir une paire d’écouteurs sans fils Freebuds.

Le smartphone Huawei Nova 5T, toujours en promo chez Free Mobile, vient de mettre une nouvelle corde à son arc pour vous séduire. Dorénavant, pour l’achat d’un smartphone, une paire d’écouteurs Freebuds de Huawei, d’une valeur de 60€ est offerte.

Ces écouteurs sans fil promettent une grande qualité de son et un rendu de voix très clair, ainsi qu’une résistance à l’eau et à la sueur avec une certification IPX4. Côté autonomie, Huawei promet 10h en lecture et 10 jours en veille.

Le Huawei Nova 5T est actuellement proposé avec une promotion de 80€ sur le site de Free Mobile, voici les tarifs :