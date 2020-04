L’iPhone SE édition 2020 est désormais disponible à l’achat dans la boutique Free Mobile

Fin des précommandes, vous pouvez dès à présent vous procurer le nouveau modèle d’iPhone abordable directement sur le site de Free mobile.

L’iPhone SE, présenté par Apple en pleine épidémie de Coronavirus mondiale, est désormais disponible à l’achat chez Free, après une brève période de précommande. Les trois modèles sont proposés avec différents coloris, vous pouvez ainsi opter pour le Noir , le rouge ou le blanc.

Il est ainsi proposé au prix de 479€ au comptant dans sa version 64 Go de stockage, vous pouvez également payer 122€ à la commande puis 3 fois 119€ en 4 fois sans frais.

Pour un peu plus de stockage, la version 128 Go est quant à elle proposée à 539€ en achat comptant. Ou en 4 fois sans frais soit 137€ à la commande puis 3 fois 134€.

Et enfin, le modèle le plus cher, avec 256 Go de stockage coûte 659€ ou 167€ à la commande puis 3 fois 164€ sans frais.

Pour rappel, l’iPhone SE se veut comme une version plus abordable de l’iPhone, avec un design plus compact rappelant les origines du smartphone, mais le même chipset que l’iPhone 11 et des capacités photos poussées grâce à la dernière version du Smart HDR, également présent sur le dernier porte-étendard de la firme de Cupertino. Univers Freebox vous en proposera un test prochainement.