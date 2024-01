Les services de streaming de jeux vidéos désormais disponible chez Apple

Apple ouvre ses portes aux services et applications de streaming de jeux vidéos.

L’engouement pour le cloud gaming est exponentiel. Apple l’a désormais compris est annonce s’ouvrir aux services de streaming de jeux vidéos. ” Les développeurs peuvent désormais proposer une application unique capable de diffuser en continu tous les jeux proposés dans leur catalogue ” indique la firme. Il sera possible de proposer des jeux en streaming, ainsi que des miniapplications, mini-jeux et chatbots. De plus, les développeurs pourront intégrer le système d’achat in-app d’Apple pour proposer du contenu et des services payants.

Concernant le GeForce Now ou le Xbox Cloud Gaming, Apple confirme sa décision de s’ouvrir à des plateformes de cloud gaming. La balle est dorénavant dans les camps de Xbox et Nvidia. Ces derniers devront décider de leur arriver sur le magasin d’application d’Apple. À noter que les deux services sont déjà disponibles via Safari.

Source : Journal du Geek

