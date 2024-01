Free poursuit ses actions avec sa fondation pour “faire du numérique un véritable accélérateur d’impact positif”

La Fondation Free, en partenariat avec la ville de Lille, récompense par le biais d’une dotation, quatre associations engagées à faire du numérique un levier de développement durable et de transformation sociale.

Avoir la fibre engagée et militante. Depuis 2006, la Fondation Free lutte contre la fracture numérique dans la continuité de l’engagement social et sociétal de son maison-mère, le groupe Iliad. Son objectif est de donner un accès égal aux technologies numériques au plus grand nombre via un soutien à de nombreux projets associatifs par exemple.

En partenariat avec la ville de Lille, la Fondation d’entreprise Free a notamment lancé l’appel à projet « le numérique accélérateur d’impact » avec la volonté commune de faire émerger, progresser et valoriserau niveau local les projets qui utilisent le numérique comme un levier d’insertion sociale et de développement durable. Ainsi, quatre projets sélectionnés ont reçu le 23 janvier une dotation de la part de la Fondation Free.

Le Refuge Formation

Il s’agit d’une association qui lutte contre les discriminations. Le soutien de la Fondation va permettre la mise en œuvre du projet “Ch’t’Ecoute” : ouverture d’une ligne de Chat’ dédiée aux publics auprès desquels l’association intervient. Ce dispositif a pour objectif d’apporter un réconfort et un soutien en apportant une réponse régulière aux situations problématiques vécues par le public ou par les professionnels acteurs sur le terrain.

Lecture Jeunesse

Cette association œuvre au développement de la lecture et de l’écriture chez les adolescents. Le soutien va permettre de déployer le projet Numook dans l’hôpital Jeanne de Flandre, pour les adolescents hospitalisés en service d’hématologie. Il s’appuie sur le levier numérique pour désacraliser la lecture et l’écriture, développer l’expression orale et écrite des adolescents et diversifier leurs pratiques artistiques. Les jeunes deviennent auteurs le temps d’une année scolaire grâce à la création collective d’un livre numérique. Ils conçoivent la trame, rédigent l’histoire, réalisent des illustrations graphiques et sonores et mettent en forme leur production.

Valdocco

Cette association œuvre auprès de plus de 2000 jeunes, et leurs familles, issus des quartiers prioritaires contre le déterminisme social, le décrochage scolaire, en prévention de la délinquance et pour une insertion sociale et professionnelle réussie. Le soutien de la fondation va permettre la mise en place d’ateliers menés en collaboration avec Emmaüs Connect. Un tronc commun sera dispensé pour les 2 groupes cible : pré-ados et ados mais avec des contenus différents. Trois thématiques seront abordés : D’abord l’hyperconnexion pour accompagner l’autonomie numérique avec la gestion de son temps d’écran, de son identité numérique et de ses données personnelles. Mais aussi le cyberharcèlement avec l’adoption des bons réflexes dans ses échanges en ligne, savoir repérer les signes du cyberharcèlement et apprendre à agir. Et enfin les Fake news. il s’agit apprendre à décrypter l’information, savoir rechercher et vérifier l’information.

La Sauvegarde du Nord

Dernière sélectionnée, la Sauvegarde du Nord promeut le respect des droits humains, la lutte contre l’injustice et les inégalités sociales. L’objectif du projet « Tisse ta toile » est de s’équiper de matériel adapté (ordinateurs, tablettes), de former aux bases du numérique et d’inscrire les participants à l’examen du PIX afin de partager les connaissances de cette formation à son entourage. Nos équipes sur places, de plusieurs entités différentes comme Scaleway et Free Distri seront des relais de la Fondation pour accompagner le suivi des projets locaux. En 2024 la Fondation d’entreprise Free entend poursuivre ses actions “pour faire du numérique un véritable accélérateur d’impact positif.”

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox