Netflix va forcer ses abonnés Essentiel à passer à une autre formule, plus chère ou avec des pubs

Avec des résultats plus qu’encourageants pour la fin d’année 2023, Netflix souhaite continuer sur sa lancée très lucrative en supprimant intégralement la formule Essentiel des pays où l’offre Standard avec pub existe.

Le géant du streaming a dévoilé d’excellents résultats pour le dernier trimestre 2023 avec plus de 13 millions de nouveaux abonnés et une croissance record, mais n’entend pas s’arrêter là. Après avoir supprimé l’abonnement Essentiel à 10.99€ de sa grille tarifaire dans plusieurs pays y compris la France, les personnes qui y sont restés abonnés depuis se verront bientôt forcés à passer à une offre qui sera soit plus chère (13.49€ pour Standard ou 19.99€ pour Premium), soit avec publicités.

Dans sa lettre aux investisseurs, la firme annonce en effet son intention de supprimer définitivement son offre basique dans les pays où l’offre avec pub est proposée. Les premiers touchés seront le Canada et le Royaume-Uni dès le second trimestre, ce qui est peu surprenant puisqu’il s’agit des premiers pays où la formule Essentiel avait été retirée des offres. A cela s’ajoute d’ailleurs une claire volonté d’augmenter les prix si nécessaire, la firme expliquant qu’elle demandera “occasionnellement à nos membres de payer un peu plus pour refléter ces améliorations [nouveaux contenus, ndlr], ce qui contribue à alimenter le cercle vertueux d’investissements supplémentaires pour continuer à améliorer et développer notre service“.

Pour l’heure, aucune date n’a été indiquée pour la France, reste à voir comment Free réagira vis-à-vis de son offre Freebox Delta où la formule Essentiel est incluse. Probablement un passage sur la formule Standard avec Pub, qui est proposée en alternative au sein de l’abonnement haut de gamme de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox