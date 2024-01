La 5G débarque enfin chez un opérateur virtuel de Bouygues Telecom

Il était l’un des derniers à ne pas proposer la nouvelle génération de téléphonie mobile dans ses offres, c’est désormais chose faite.

Une 5G proposée, mais pas imposée. Auchan Telecom, qui appartient à Bouygues Telecom et utilise par conséquent son réseau mobile, propose depuis peu une option 5G sur deux de ses forfaits.

En effet, pas d’offre exclusivement 5G, mais des forfaits à 9.99€/mois et 11.99€/mois avec respectivement 80 et 120 Go, auxquels vous pouvez greffer la nouvelle génération de téléphonie mobile moyennant 3€ supplémentaires chaque mois.

Sur ces offres, les appels et SMS/MMS sont bien sûr illimités et la carte SIM ne coûte que 1€ lors de la commande.

