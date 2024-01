Les internautes se lâchent sur les réseaux : l’IA de Google annonce la Freebox V9 en précommande, Xavier Niel tacle Orange

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des posts qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Quand Orange prodigue des conseils pour éviter les arnaques lors des soldes comme comparer les prix, Xavier Niel n’est jamais très loin pour lui rappeler qu’il n’a jamais autant augmenté ses prix. C’est l’hôpital qui se moque de la charité.

Quand l’IA de Google, Bard, semble la mieux et la moins bien informée sur la Freebox V9. Elle décrit parfaitement la Freebox Pop en matière de design en ajoutant toutefois un mystérieux écran tactile de 7 pouces en couleur. La réalité virtuelle et augmentée serait de la partie. Selon l’IA, cette nouvelle Freebox a été dévoilée le 20 janvier et elle est disponible en précommande. Comme quoi, tout le monde peut littéralement se tromper.

Quand lafibre.info trouve deux cases de libre pour la Freebox V9 dans son tableau des offres FTTH : de 30 à 33€ ou de 57 à 58€/mois. La nouvelle box haut de gamme de Free devrait plutôt se rapprocher de la seconde puisqu’elle remplacera la Freebox Delta.

Comparatif des offres FttH mis à jour.@Xavier75 pour la #Freebox v9, j'ai une place dans la case 30 à 33€/mois et une dans la case 57 à 58€/mois, tu choisis quoi ?

➡️(web): https://t.co/xqx64C9BhK

➡️(PDF): https://t.co/XB6TiWQF6p https://t.co/yXrY40Mkhq pic.twitter.com/v8ki65RnQJ — Vivien GUEANT (@lafibreinfo) January 15, 2024

Dimanche très compliqué pour cet abonné Freebox et Free Mobile. Le Free WiFi-Secure de son offre mobile l’a dépanné mais le débit est visiblement proche de zéro.

Ma freebox est cassé, j’ai plus de 4g et je suis connecté actuellement avec freebox secure. pic.twitter.com/bKEe3DbvwS — Nzu (@l_toujours) January 21, 2024

Gagner 10 ans de fidélité chez Bouygues Telecom en un clin d’oeil, voici la tactique.

je suis une arnaque vivante : chez orange depuis 2016 et avant ça chez sfr, j’viens de récupérer le contrat fibre de l’ex propriétaire de mon appart chez bouygues, et quand je les appelle : « pcq vous êtes client depuis + de 10 ans chez nous, vous êtes prioritaire sur l’attente » pic.twitter.com/LnDMwL5BIn — wolf-lyam (@eily_am) January 18, 2024

