Droits TV : DAZN se démarque pour récupérer la Ligue 1, les négociations continuent

Les discussions entre la Ligue de Football Professionnel et les possibles acquéreurs des droits de la Ligue 1 se poursuivent et DAZN aurait revu son offre à la hausse.

La question de qui diffusera les matchs de Ligue 1 à en août prochain continue de se poser alors qu’aucun accord n’a encore été trouvé avec la LFP. L’appel d’offre a échoué il ya trois mois et les discussions de gré à gré continuent, avec une accelération qui n’a pour l’instant pas abouti. Cependant, DAZN reste le principal candidat et aurait augmenté son offre lundi dernier.

Cependant, d’après BFM TV, Amazon s’écarterait des droits français suite à des difficultés financières et s’intéresserait ainsi uniquement au match du vendredi soir. Canal+ reste pour sa part distant et BeIN Sports serait toujours dans la course. La LFP quant à elle a fait le deuil du milliard attendu pour les droits et espère environ 800 millions par an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox