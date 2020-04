Netflix propose du contenu original gratuitement, accessible pour tous sur YouTube

Netflix a lancé une nouvelle initiative de solidarité pendant le confinement et met à disposition gratuitement plusieurs documentaires et séries sur sa chaîne YouTube.

Le géant de la SVOD a décidé de soutenir notamment les professeurs qui font leurs cours en ligne, en mettant en ligne de nombreux films et séries documentaires directement accessibles sur la plateforme de streaming de Google afin de permettre à ces derniers d’utiliser ce contenu comme support pédagogique. Le visionnage n’est cependant pas réservé aux enseignants et à leurs classes.

Des documentaires Netflix, directement sur YouTube

La chaîne YouTube américaine de Netflix a ainsi réalisé une sélection de films et séries s’inscrivant dans le cadre pédagogique, et a tout regroupé sous la forme d’une playlist sur la plateforme de streaming.

Directement accessible sur la chaîne Netflix, ou en cliquant sur ce lien, vous pouvez ainsi découvrir plusieurs films et séries documentaires tournant autour de divers thèmes gratuitement. Parmi cette sélection, vous pouvez retrouver 13th , un film sur l’histoire des Etats-Unis et plus particulièrement sur l’amendement de la constitution concernant l’esclavage.

La série documentaire “Notre planète” quant à elle permet de découvrir les merveilles de la nature dont regorge la Terre, d’autres séries sont proposées comme Babies, ou Abstract qui vous plongera dans le monde de l’art et du design…

Ces films, s’ils sont en anglais, bénéficient de sous-titres en français directement sur le player de YouTube. Vous pouvez donc dès à présent en profiter et découvrir ces programmes de Netflix, si vous n’êtes pas abonné au service de SVOD.