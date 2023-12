Crise sociale chez Telco Oi à La Réunion : Les employés des boutiques Free en grève illimitée

La société Telco OI subit actuellement une grève illimitée à La Réunion.

Depuis le jeudi 21 décembre 2023, les salariés en boutiques Free de l’opérateur de téléphonie, Telco Oi, à La Réunion, ont entamé une grève illimitée en réponse à l’appel du syndicat Sud Télécom Réunion Mayotte. Cette action inédite témoigne selon le syndicat, des tensions grandissantes au sein de l’entreprise et met en lumière des conditions de travail difficiles, faisant écho aux préoccupations des salariés.

Les 69 employés commerciaux de l’opérateur Telco Oi, qui commercialise également la marque Free à La Réunion et Only à Mayotte, ont déposé un préavis de grève la semaine précédente, pointant du doigt des conditions de travail dégradées. Stress, burn-out et fatigue intense ont été évoqués comme conséquences directes de ces conditions, marquant une première dans l’histoire de l’entreprise. Ingrid Goldhorn, commerciale PME Grand compte Telco Oi Pro et déléguée syndicale de Sud Solidaires, témoigne de son expérience en déclarant sur les ondes de nos confrère de Réunion La 1ère: “Ça fait 19 ans que je suis dans la boîte, et ce n’est jamais arrivé auparavant.” Les employés, à travers leur mobilisation, réclament un changement significatif dans leur environnement professionnel, mettant en avant la nécessité de préserver le bien-être du personnel de vente.

Pierre Naze, responsable de boutique chez Telco Oi, souligne l’impact problématique de la situation sur la vie quotidienne des employés : “Aujourd’hui, il est en phase de burn-out, de fatigue intense. C’est problématique dans la vie privée de tous les jours.” Les revendications principales portent sur les conditions de travail jugées insoutenables et sur la nécessité d’un dialogue constructif avec la direction.

Le syndicat Sud Solidaires dénonce notamment une “mobilité forcée” imposée aux employés, les obligeant à changer de lieu de travail d’un mois à l’autre, parfois d’une extrémité de l’île à une autre. Cette mobilité, considérée comme “injustifiée”, est perçue comme incompatible avec la vie privée des employés, suscitant un profond ras-le-bol au sein de la force de vente des vendeurs des offres Telco Oi.

Du coté de la Direction du Groupe Iliad, qui en est le co-actionnaire de Telco Oi, tient à souligner qu’elle a toujours privilégié le dialogue social au sein de toutes ses entités. De plus cette grève survient en plein milieu des négociations annuelles obligatoires (NAO) entamées le 8 décembre 2023, et dont la clôture est prévue pour début février 2024, conformément au calendrier conjointement établi avec les délégués syndicaux. Le dialogue devra donc suivre son cours selon le cadre défini par les partenaires sociaux.

Pour les habitants de l’île, l’impact de cette grève se ressent d’abord sur les offres de Telco Oi, de 220Go et 300Go, exclusivement disponibles via les vendeurs Telco Oi présents en boutique Free. En revanche, du côté des offres Free, l’impact est plus limité. En plus de ses automates en boutique, la marque du groupe Iliad propose également des bornes dans divers points de vente, tels que des Maisons de la Presse, ainsi que sur son site, mobile.free.re, permettant aux Freenautes Réunionnais de souscrire et de gérer leurs abonnements en toute autonomie.

Il ne reste plus qu’à espérer que des accords soient trouvés entre les vendeurs et la direction de Telco OI afin que l’accès au plus grand réseau de boutiques télécom de l’île soit rétabli pour les Réunionnais.

Source des témoignages : Réunion la 1ère

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox