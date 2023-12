Free enrichit son service de streaming gratuit Oqee Ciné pile à temps pour les vacances de Noël

De nouveaux films d’animation et un spectacle hilarant sont désormais disponibles pour tous les abonnés Freebox.

Nouvelle intégration de contenus sur OQEE Ciné, la plateforme de vidéo à la demande financée par la publicité de Free.

Et pour fêter Noël comme il se doit, des films d’animation pour les plus jeunes débarquent: L’Etoile de Noël et Les Trois Rois Mages font briller l’esprit de Noël, tandis que le grand classique musical Annie fait chanter petits et grands. Et on peut compter sur Arnold et Willy pour amuser toute la famille, avec l’arrivée des saisons 3 et 4 pile à temps pour les vacances!

Et pourquoi pas un Noël déjanté? Seth Rogen et sa bande de copains new-yorkais s’embarquent dans une nuit de folie à la recherche de la meilleure fête de Noël dans Secret Party. Et quand Les Chevaliers du Fiel chantent Noël, on est loin de la bûche de belle-maman…

Oqee Ciné donne accès à un catalogue de plus de 500 films et séries sur toutes les Freebox, même mini 4K mais aussi en mobilité via l’application Oqee by Free puis encore via les TV connectées Android TV et les navigateurs.

