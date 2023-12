Canal+ annonce le retrait d’une chaîne de ses offres

À compter du 17 janvier prochain, les abonnés Canal+ amateurs de Trek devront chercher ailleurs.

Mauvaise nouvelle annoncée par Canal+ à ses abonnés. “Nous vous informons de l’arrêt du service de vidéos à la demande TREK au sein des offres CANAL+ à compter du 17 janvier 2024 prochain” peut-on en effet lire sur l’espace client de la filiale de Vivendi.

TREK restera cependant disponible chez Free sur la canal 209 en option, à la carte ou à travers les packs BIS: Chez Bouygues dans les bouquets famille et divertissement, canal 125. Ce dernier est d’ailleurs actuellement offert aux abonnés Bbox. Chez SFR, la chaîne est aussi disponible dans le bouquet Power Premium et dans le bouquet Famille, canal 174. La chaîne propose des contenus autour du VTT, marathon, escalade, trekking, équitation, plongée : alpes ou sommets du chili, mer rouge ou calanques. En somme, Trek est la chaîne de l’aventure outdoor, des loisirs sportifs et nature.

