La nouvelle plateforme TF1+ proposera une offre payante sans pub et deux fonctionnalités innovantes

Dans les starting-blocks, la nouvelle plateforme de streaming gratuite TF1 continue de se dévoiler. Une version payante sans pub sera proposée à 5,99€/mois.

TF1 bascule un peu plus vers la télévision à la demande avec le lancement le 8 janvier de TF1+, une version plus armée et renforcée de myTF1 qui va donc être remplacé. L’ambition affichée est de répondre à l’évolution du marché et à l’explosion de la consommation de programmes à la demande.

Dès son lancement, TF1+ apparaîtra sur les écrans d’accueil des box d’Orange, Free et Bouygues Telecom et sera disponible sur 95% des smart TV, avec une pré-installation de son application sur les téléviseurs vendus en 2024 chez Google TV, Sony, TCL et Xiaomi.

Le catalogue de cette nouvelle plateforme comprendra 200 séries en intégralité, 200 films et 200 téléfilm. Le divertissement occupera une part importante , puisque toutes les programmes phares du groupe (“The Voice”, “Koh-Lanta”, “Star Academy”…) seront accessibles. L’information et les documentaires ne seront pas en reste puisque une nouvelle offre sera proposée avec notamment un format exclusif baptisé “Top Info”, lequel proposera tous les jours à 19h de passer en revue cinq sujets d’actualité en seulement 5 minutes.

“Top Chrono” et “Synchro”

Deux fonctionnalités feront également leur apparition. Avec “Top Chrono”, il sera possible choisir de générer un résumé sur-mesure de la durée de son choix après un événement sportif comme un match de football par exemple.

La seconde devrait plaire aux familles et pourrait même inspirer Netflix et consorts. TF1+ intégrera “Synchro”, un moteur de recherche penser pour l’écoute conjointe. “En fonction des personnes présentes devant l’écran (chaque membre de la famille aura son profil en fonction de son âge et ses intérêts), ce service proposera une sélection de contenus compatibles pour tous”, explique TF1info.

Si les contenus seront disponibles au minimum 30 jours sur tous les écrans, une offre payante baptisée TF1+ Premium sera proposée sans publicité. Son prix : 5,99 euros par mois.

