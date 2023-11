La fondation Free soutient trois nouvelles associations utilisant le numérique pour l’insertion sociale et économique

La Fondation Free a annoncé le résultat de son appel à projet “le numérique accélérateur d’impact”, trois associations ont été retenues.

De nouveaux projets ajoutés aux quelques 300 initiatives déjà soutenues par l’association fondée par Free en 2006. Dans le cadre d’un appel à projet lancé il y a quelques mois, la Fondation Free mettait à disposition jusqu’à 15000€ pour les projets visant à faire du numérique un levier d’insertion sociale et de développement durable.

Trois associations ont été retenues par les entités à l’origine du projet, à savoir la Fondation Free, la ville de Strasbourg et les Dernières Nouvelles d’Alsace. Chacune entend apporter sa pierre à l’édifice à sa manière dans la thématique “le numérique accélérateur d’impact”.

France Active Alsace a pour but de participer au développement d’une économie responsable et solidaire au service des personnes, de l’emploi, des territoires et de contribuer ainsi à

transformer la société et favoriser l’inclusion. Le soutien va permettre de développer le projet « Okoté », une plateforme pour faire grandir les projets locaux d’innovation sociale grâce à un accompagnement renforcé sur les outils digitaux. Depuis son lancement, 34 projets (principalement des associations) ont lancé une campagne sur okote.fr, dont 20 sont basés dans l’Eurométropole de Strasbourg.

Lecture Jeunesse, pour sa part, a vocation nationale à œuvrer au développement de la lecture et de l’écriture chez les adolescents et les jeunes adultes ainsi qu’à l’observation de leurs pratiques culturelles. Le soutien va permettre d’essaimer le dispositif de Numook (création collective d’un livre numérique) dans 5 collèges de l’Eurométropole de Strasbourg grâce au financement d’ateliers numériques sur l’application BookCreator et l’accompagnement d’encadrants. Depuis la mise en place du dispositif, 14 000 jeunes ont été impliqués dans un projet Numook.

Enfin, Kodiko a pour mission d’accompagner vers l’emploi, les personnes bénéficiaires de la protection internationale afin de favoriser leur insertion professionnelle et sociale durable. Kodiko participe à la construction d’une société plus inclusive, en proposant notamment aux entreprises et aux salariés du territoire de pouvoir s’engager auprès de personnes réfugiées, à travers un programme structuré de mentorat permettant un enrichissement mutuel. Le projet vise à promouvoir l’insertion professionnelle des personnes réfugiées par le numérique en finançant du matériel informatique et des programmes de mentorat. Aujourd’hui, il existe plus de 70 binômes réfugiés/salariés à Strasbourg

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox