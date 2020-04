Idée confinement sur Freebox Delta, Revolution et One : amusez-vous avec Brick Breaker, où les freenautes peuvent créer des niveaux pour la communauté

À l’heure du confinement, il faut trouver des occupations, y compris et surtout pour les enfants si vous télétravaillez. Univers Freebox vous propose ainsi de découvrir un jeu ou une application sympa sur la Freebox.

Aujourd’hui nous vous proposons Brick Break, disponible sur Freebox Révolution, Delta et One. Ce jeu reprend tout les codes du casse brique, vous devrez donc détruire chacune des briques avec vos billes et vous pourrez récupérer différent bonus ou malus. Plusieurs types de briques sont aussi présents dans ce jeu.

Un des gros avantages du jeu est sa section Niveaux en ligne, qui vous permettra de jouer sur les niveaux créé par les freenautes. Vous aurez donc aussi la possibilité de créer les vôtres de toutes pièces.

Le jeu est au format freemium, seuls les deux premiers niveaux sont disponible gratuitement les autres devront être acheté pour 1,29€.

Si vous souhaitez télécharger Brick Breaker, il vous suffira de lancer le téléchargement depuis le Freestore de votre Freebox Révolution, Delta ou One