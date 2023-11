Fini la galère, les abonnés Free Mobile et SFR vont enfin profiter d’une 4G décente dans une grande gare française

TDF déploie des antennes dans la gare de Strasbourg pour améliorer la 3G et 4G des opérateurs dont le signal est jugé trop faible. Les abonnés Free et SFR en profiteront d’abord.

Depuis 2017, SNCF Gares & Connexions, chargée de l’exploitation des 3000 gares françaises, fait confiance à l’opérateur pour y déployer des infrastructures de télécommunication afin d’apporter une couverture mobile aux usagers et améliorer l’expérience client. Ainsi, renforcer la capacité des réseaux à l’intérieur des bâtiments en améliorant les débits est une des missions de TDF dans les gares françaises. Aujourd’hui, les regards se portent vers celle de Strasbourg, l’une des plus grandes en France.

Si les usagers reçoivent déjà la 3G et la 4G, le signal est souvent faible, il est possible de téléphoner mais consommer des données est plus compliqué, le réseau est rapidement saturé, et les ondes traversent mal les murs.

Pour améliorer la qualité de service, TDF a déployé “une infrastructure antennaire” , à savoir «plusieurs petites antennes à l’intérieur du bâtiment, sur lesquelles on va faire passer les signaux de l’ensemble des opérateurs : Free, SFR, Orange et Bouygues Telecom”, explique dans les lignes de Actu.fr, Rémi Kaeppelin, directeur de l’indoor de TDF. Au démarrage, seuls les abonnés Free Mobile et SFR en profiteront. Orange et Bouygues Telecom pourront intégrer eux-aussi le dispositif s’ils en font la demande, “sans travaux supplémentaires”.

