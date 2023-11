Canal+ retire les contenus pornographiques de certains téléviseurs

Dès le mois de décembre, les abonnés Canal+ ne pourront plus accéder aux programmes de catégorie V à caractère pornographique sur les TV connectées LG.

Si vous avez l’habitude de consulter ce type de programme via votre abonnement Canal sur votre smart TV LG, cela ne sera bientôt plus possible. A partir du 11 décembre, les programmes de catégorie V à caractère pornographique ne seront plus disponibles sur les modèles du fabricant LG.

Canal n’explique pas la raison de ce retrait, mais affirme cependant que ces programmes seront toujours accessibles sur son site web ou depuis votre Décodeur CANAL+ ou le décodeur de votre fournisseur d’accès à Internet (hors Freebox Pop et SFR Connect TV 2). A noter, si vous avez souscrit à une ou plusieurs option(s) contenant des chaînes et services adultes, vous avez toujours la possibilité de retirer cette ou ces option(s) en toute autonomie, en vous rendant dans votre Espace Client rubrique Abonnement.

Enfin, si vous avez acheté ou loué des programmes de catégorie V à caractère pornographique via CANALVOD, vous ne pourrez plus y accéder sur votre TV connectée à Internet LG. Toutefois, vous pourrez visionner vos contenus loués ou achetés via le site internet https://vod.canalplus.com/ et/ou, le cas échéant, depuis votre Décodeur CANAL+

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox