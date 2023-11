Google dit stop aux sauvegardes illimitées de WhatsApp

Sur Android, les sauvegardes WhatsApp ne sont pas décomptées de l’espace de stockage disponible sur Google Drive, cela va désormais changer.

Comme l’a annoncé Google, les sauvegardes WhatsApp sur Android vont être prisent en compte dans les 15 Go de stockage gratuit sur son cloud comme cela est le cas sur d’autres plateformes mobiles. En effet, dans le cas d’iPhone, les sauvegardes WhatsApp sont déduites du stockage disponible sur iCloud.

Les sauvegardes WhatsApp seront fonctionnelles tant que vous aurez de l’espace disponible. Si les 15 Go ne sont pas suffisants, vous aurez la possibilité de faire du ménage sur votre Google Drive ou alors payer un abonnement de 1,99 € par mois pour 100 Go ou 2,99 € par mois pour 200 Go de stockage. Il est aussi possible de supprimer des éléments depuis WhatsApp pour éviter d’encombrer l’espace de stockage sur le cloud.

Ce changement interviendra d’abord pour les utilisateurs de WhatsApp Beta à partir de décembre 2023, puis progressivement pour tous les utilisateurs de WhatsApp sur Android à partir du début de l’année prochaine. Les utilisateurs disposant d’un Google Workspace ne sont pas impactés pour le moment.

