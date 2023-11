Totalement Fibrés : c’est l’horreur sur la Freebox, SFR désaxe, etc …

Découvrez le nouvel épisode de notre magazine hebdomadaire Totalement Fibrés, où nous vous résumons l’essentiel de l’actualité de Free et des télécoms.

Aujourd’hui, nous revenons sur des évolutions et un nouveau service de SVoD pour les abonnés Freebox mais aussi sur des nouveautés lancées prochainement par Free sur Oqee. Dans le Free Fight de la semaine, nous débattrons sur le meilleur forfait mobile pour voyager à moins de 20€. Vous pourrez aussi retrouver vos rubriques préférées comme le Up and Down et le chiffre de la semaine.



