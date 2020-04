Idée confinement : un jeu du solitaire gratuit et assez sympa à découvrir sur Freebox mini 4K

À l’heure du confinement, on ressort les grands classiques, les intemporels toujours efficaces lorsqu’il s’agit de tuer le temps. Univers Freebox vous propose ainsi de découvrir un jeu du solitaire assez sympa et disponible gratuitement sur le Play Store de la Freebox mini 4K ou via ce lien.

Disponible sur le Play Store de la Freebox mini 4K, l’application Solitaire Classique Gratuit Français – un nom à rallonge que l’on devine choisi pour tenter de sortir un peu du lot, car il n’est pas le seul sur le créneau – propose un grand classique des jeux de cartes.



PS : confinement oblige, nous avons pris les captures avec les moyens du bord

Vous devez, pour rappel, jongler entre la pioche et sept colonnes de cartes pour reconstituer les quatre piles de cartes pique, trèfle, coeur et carré dans l’ordre croissant. Le tout avec le moins de déplacements possible et dans un laps de temps le plus court possible.

Une prise en main très simple à la télécommande

La prise en main est vraiment très simple. On se balade dans l’interface à l’aide des flèches directionnelles de la télécommande et on déclenche l’action avec le bouton OK au milieu des flèches.

En parlant des actions, il suffit de cliquer sur la carte à déplacer pour que la carte soit déplacée directement au bon endroit. Pas besoin d’enchaîner les pressions pour sélectionner la carte, traverser tout l’écran de jeu et déposer la carte. Pour annuler la dernière action, il y a le bouton “Annuler” tout en bas à droite de l’écran.

Des options pour pimenter la partie et une aide pour ne pas rester coincé

Parmi les options, il y a la possibilité d’avoir ou non un chrono pour s’offrir un peu de piment ou au contraire ne pas être pressé par le temps.

Toujours pour agrémenter les parties, il y a un volet défis, avec un défi à découvrir chaque jour. Les joueurs réguliers auront par ailleurs accès à une partie statistiques.

Pour ceux qui se retrouveraient coincés, il suffit d’appuyer sur l’ampoule en bas de l’écran. Une animation montre alors l’action à réaliser, avec la carte encadrée en vert fluo – difficile de la louper. On peut y faire appel autant de fois que nécessaire.

Une interface en français et personnalisable

En plus d’être intégralement en français, l’interface présente un aspect assez bienvenu. Elle est en effet personnalisable au niveau de son fond d’écran (8 fonds disponibles, dont des fonds unis ou des images).

On peut également personnaliser les cartes, l’avant comme l’arrière.

VERDICT

Facilité de prise en main, options pour pimenter un peu les parties, aide optionnelle pour les débutants, interface personnalisable et rejouabilité. S’il ne réinvente pas l’eau chaude, ce jeu de solitaire propose en tout cas tous les ingrédients pour s’amuser et passer le temps. Il est par ailleurs gratuit et en français. Autant ne pas se priver, surtout si vous êtes amateurs de jeux de cartes et avez du temps devant vous.