Cdiscount Mobile propose une nouvelle série limitée à 60Go pour 9,99€ par mois

Cdiscount Mobile lance une nouvelle offre sans engagement, à 9.99€ par mois pendant un an.

Le MVNO propose ainsi jusqu’au 13 avril prochain un forfait 60 Go pour 9.99€ par mois pendant un an. Une fois la promotion achevée, son tarif repasse à 16.99€ par mois. Il faudra également compter 10€ supplémentaires à la commande pour la carte SIM.

Dans ce forfait sont inclus les SMS,MMS et Appels illimités et une enveloppe de 60 Go de données exploitable en 4G. Pour l’international, les appels, SMS et MMS sont également illimités dans trente destinations, en Europe et dans les DOM, à laquelle s’ajoute une enveloppe de 3 Go.