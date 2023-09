Soupçonné de pratiques anticoncurentielles, le siège français de Nvidia perquisitionné

Le fabricant de carte graphique Nvidia est dans le collimateur de l’Autorité de la concurrence française concernant des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du cloud.

Dans un communiqué du mercredi 27 septembre, l’Autorité de la concurrence annonce avoir effectué une perquisition “auprès d’une entreprise suspectée d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des cartes graphiques.” Cependant, le nom de l’entreprise n’est pas cité dans le communiqué.

“À ce stade, cette intervention ne préjuge bien évidemment pas de la culpabilité de l’entreprise concernée par les pratiques présumées, que seule une instruction au fond permettra le cas échéant d’établir“, précise l’autorité française dans son communiqué.

Nvidia sur la sellette

Selon le magazine Challenge, cette perquisition aurait eu lieu le mardi 26 septembre et se serait déroulée au siège français de la société Nvidia. Dans cette enquête, l’Autorité de la concurrence cherche des informations à propos des pratiques sur le marché français du cloud.

En juin dernier, l’Autorité de la Concurrence faisait part de ses craintes concernant un renforcement de la concentration dans ce secteur que se partagent Amazon, Microsoft et Google. En France, les entreprises investissent fortement et le marché pourrait peser 27 milliards d’euros en 2025. L’Autorité a identifié plusieurs défaillances qui empêchent le bon fonctionnement de la concurrence : difficulté pour les entreprises de changer de fournisseur et d’évaluer les coûts des différents services, barrières à l’entrée pour les plus petits fournisseurs de services dans le nuage…

